“¿Quién soy yo para él? Como me dijo el domingo: ‘Tengo que lidiar con vos, sos mi hermana impresentable, la conflictiva, la gorda’. Él no quiere a mi hijo. No lo quiere desde la concepción porque no quiere a su padre. Yo creo que no lo quiere porque es mi hijo. Lo odia”, afirmó Daniela a lo largo de una entrevista en la que acusó a su hermano de manipularla para crear una dependencia económica y emocional.

Tras la repercusión que tuvo dicha entrevista, Rubén Mühlberger –quien está siendo investigado por “abandono de persona” y distintas irregularidades halladas en su clínica de salud estética- decidió hacer su descargo en Nosotros a la Mañana (Eltrece).

“Con respecto a la doctora Daniela Mühlberger que es mi única hermana, a quien le llevo 12 años. A veces me confundo para mí es como una hija, hermana e hija. Yo te puedo asegurar que más allá del perdón, más allá de tolerancia, más allá del amor, está la gratitud”, remarcó en un mensaje de audio que le envío a su abogada Andrea Campbell, quien también se desempeña como panelista en el programa matutino.

Y agregó: “Daniela es una excelente médico. Te diría que es mejor que yo como médico. Yo estoy vivo gracias a ella que supo diagnosticar en mí algo tan pequeño que ningunos otros ojos pudieron ver, le debo la vida”.

Para contextualizar la gratitud del “médico de los famosos” hacia su hermana, Campbell contó que Daniela fue quien descubrió un cáncer en el intestino que su defendido ya ha logrado superar. “Siempre va a haber perdón, nada lo va a modificar, siempre la voy a proteger mientras viva. Nadie ni nada va a poder quitar este tipo de sentimiento y de amor, nadie ni nada”, sostuvo Mühlberger.

Muhlberger audio Nosotros a la Mañana

