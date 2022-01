Se casan Megan Fox y Machine Gun Kelly y lo festejaron bebiendo su sangre

271254235_452662953019857_5808907849043433224_n.mp4 Video de la propuesta de casamiento de Megan Fox y Machine Gun Kelly video" id="557667-1700716593_wrap">

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma”, escribió Fox en el pie de foto de su publicación, que incluía el video de la propuesta.

”De alguna manera, un año y medio después, tras haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que jamás hubiera imaginado posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas siguientes. dije que sí... Y luego bebimos la sangre del otro”, finaliza el relato.

Por su parte, Machine Gun Kelly, compartió un video del anillo de compromiso de dos piedras y explicó el significado ”Sí, en esta vida y en todas las vidas. Debajo de las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo”, escribió. “Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda, su piedra de nacimiento, y el diamante, la mía, engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, agregó.

El inicio de la historia de amor

La actual pareja se conoció en el set de la película "Midnight in the Switchgrass" dónde participaron ambos. En una entrevista Megan aseguró que fue amor a primera vista, aunque tuvieron que esperar para oficializar.

f768x1-23193_23320_15.jpeg Megan Fox y Machine Gun Kelly juntos en "Midnight in the Switchgrass"

“Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela”, contó en 2020. Y agregó: “En lugar de un alma gemela, la llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para que pueda dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato”.

Recordemos que Megan Fox estuvo casada con Brian Austin Green desde el 2010 al 2021. De esa relación nacieron tres niños: uno de 9, otro de 7 y a Journey de 5. Por su parte Kelly a pesar de no haberse casado nunca, tiene una hija de 12 años llamada Casie.

En su momento cuando la relación salió a la luz, acusaban a Machine Gun Kelly de ser el tercero en discordia y causante del divorcio de Megan con Brian. Frente a esto, el propio Austin Green se refirió al hecho y dijo: “Se conocieron en el set. Hablamos sobre él. Por lo que me dijo es un tipo muy simpático y muy auténtico. Le creo, suele acertar con la gente. Por el momento, son solo amigos. No quiero que la gente piense que son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así”. Finalmente Austin quien anunció el fin de una relación de 15 años.

En el 2021, en una de sus primeras entrevistas juntos, el cantante y la actriz contaron como fue su primera cita. "Él me pasó a buscar en un Cadillac e incrustó miles de rosas en una colina con vista al Cañón Topanga en California para hacer un picnic. Comimos sushi y compartimos un beso. En nuestra primera cita nos respiramos, eso fue todo lo que hicimos, y luego en nuestra segunda cita...”, expresó.

Kelly, en una entrevista, describió el romance que vive con Megan. “Vengo de un hogar roto y vi que el amor nunca funciona. Luego crecí en la cultura pop en la que ya ni siquiera se hacen películas románticas. Me duele el alma haber desperdiciado 30 años de mi vida sin tener ningún deseo. Ella me ayudó a darme cuenta de que no se puede enterrar el trauma. Nadie sabe nada de mí. No saben cuán profunda es la madriguera del conejo con mi infancia y con todo lo que mi cuerpo ha almacenado en sí mismo”, afirmó.

Mientras que Fox, en una nota publicada en GQ Style, expresó: “Estaba definitivamente abierta al amor, pero no me imaginé que estaba caminando directamente hacia mi alma gemela de esa manera”. “Los caminos se alinearon, las puertas se abrieron. Fue como si todos los obstáculos que nos habían mantenido separados todos esos años hubiesen desaparecido y finalmente pudimos encontrarnos”, agregó.