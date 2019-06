Así lo reconoció Luli en una entrevista con Nosotros a la Mañana, en la que relató que fue atendida por el doctor Vicente Labonia por un cuadro de hipotensión: "Fue horrible, no sé qué me pasó. Antes ya tenía frío. Bueno, el día anterior a bailar fuimos a bailar salsa en un ensayo, hice un movimiento con las cervicales que me mareó un poco. Estaba muy mareada. Al otro día estaba con mucho frío, cansada, y creo que me agarró un poco de todo. Pero se me nubló la vista como nunca en la vida".

Según su relato ella le echa la culpa al estrés de todos los días estar pensando en los ensayos y también al ritmo que le imprime el Bailando. "Para mí fue una mezcla de lo que me pasó el día anterior más el frío, estar destemplada, estaba muy cansada. Hoy (martes) tenía ganas de dormir a la tarde pero no pude. Una se acuesta muy tarde y se levanta temprano por la nena. Fue un poco todo eso. Pero fue horrible y me quiero olvidar de esta noche fea", explicó.

Luciana comenzó a sentirse mal cuando estaba terminando la coreo y por eso el final no fue como estaba ensayado. Esta noche se podrán ver imágenes de lo que fue su retirada. "Si todos pudieron terminar su coreografía y yo no la terminé, es obvio. Yo me siento re mal por la situación porque no tengo ganas de ir al teléfono".

Al final, Luciana Salazar se refirió al complejo panorama que se enfrentaría en una posible votación popular que decida quién continúa en el certamen: "El teléfono es difícil, aparte estoy con Leticia Brédice que es muy fuerte y ya sacó a dos participantes muy importantes. Así que... la fe es lo último que se pierde, pero me la veo muy difícil", contó.

Luciana ya tuvo varios problemas de salud y sobre todo cuando se expone a situaciones de mucho desgaste físico y eso que esta vez el Bailando recién está empezando. Y ahora se vienen las jornadas más calientes.