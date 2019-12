Silvia Süller quiere casarse con Jacobo "Chizito" Winograd

"Me gustaría ponerme de novia y casarme con Chizito. Con Jacobo hace tanto que nos conocemos y nos llevamos tan bien", afirmó y resaltó que "a él no se le conoce ninguna pareja, no se le conocen amigas y la única soy yo".

Asimismo, recordó que con el mediático llevan más de 25 años de amistad y que solo mantuvieron un breve romance. "Ni bien me separé de Soldán fue uno de los primeros con los que estuve. La relación sigue durando hasta hoy pero sin penetración", explicó en diálogo con Confrontados.

Algunos días atrás Süller revolucionó las redes sociales con el posteo de una foto en la que se la puede ver completamente desnuda, envuelta en las sábanas de su cama y tapando sus pezones con dos estrellas.

ADEMÁS: