El encuentro se dio en la mañana en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ella llegó acompañada por dos primas mientras que él lo hizo con un amigo y su representante. "Fue muy emotivo, se abrazaron y lloraron juntos", informaron en Intrusos.

"Tenía tantas cosas para decirle y hacer pero cuando lo vi me quedé sin poder hacer nada", contó ella más tarde en el ciclo de espectáculos de América. "Los dos nos sentíamos de la misma forma. No nos dijimos muchas palabras. No pudimos hablar mucho", agregó.

Según les indicaron, los resultados del estudio que se realizaron estarán dentro de 20 días, o un mes, aproximadamente. Claudia contó que no se quedará en Buenos Aires y que regresará a Misiones, donde vive, y se enterará de la resolución de los análisis por teléfono. "Estoy en paz", continuó sobre la incertidumbre que arrastra hace años sobre su identidad.

La mujer contó que ella estaba nerviosa pero que fue justamente Rául Taibo el que "rompió el hielo". "No hablamos de la historia. El dice que no se acuerda de nada. Me preguntó por mis hijos y mi familia. Es la mejor persona que pude haber conocido en la vida", describió sobre el encuentro con el actor.

"El ADN tiene la última palabra. No me quiero ilusionar", dijo Claudia quebrada emocionalmente quien se enteró cuando tenía 30 años -hoy tiene 47 años- de que su padre biológico podría ser Taibo. En 20 días lo sabrá...