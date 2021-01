Tanya Roberts, la chica Bond, está hospitalizada. No murió

Tanya Roberts, que fue "chica Bond" y actuó en la serie Los ángeles de Charlie, está internada y no muerta como erróneamente informó su representante.

Tanya Roberts, quien cautivó a James Bonden "A View to a Kill" (007: En la mira de los asesinos), actuó en la última temporada de Charlie's Angels (Los ángeles de Charlie) y más tarde interpretó a Midge Pinciotti en la comedia "That '70s Show", se encontraba este lunes hospitalizada en Los Angeles(California) después de caer en su casa y no fallecida como horas antes, su representante informó erróneamente.