Una bailarina acusó a Miguel Ángel Cherutti de abusarla sexualmente

La denunciante es Melisa Brikman, una mujer de 35 años, que lo acusó de ejercer abuso de poder cuando ella tenía 18 y fue a hacer un casting para ser bailarina en uno de sus shows.

"Yo estudiaba teatro, me vio Miguel Ángel Cherutti y me contrató como bailarina, que era para un espectáculo que hacía en el Calafate de manera gratuita, era a beneficio, entonces me llevó para allá”, le narró la joven a Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo.

"Me dice ´para estar segura de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco´. (…) Después me llevó a una habitación y me dijo ´vení, chupamela´... y la sacó", agregó la bailarina.

“Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba como bailaba y que estaba contratada. Cuando llegamos al Calafate, me toca la puerta en la habitación del hotel y me dice: ´Vení, que tengo que hablar algo... la plata´. Me lleva a la habitación supuestamente para hablar de trabajo y ahí me la muestra y me dice ´vas a tener que hacer esto´”, aseveró Brikman.

“Me dijo ´te tenés que acostar conmigo si no te volvés sola´... Mi reacción fue (la de pensar) ´¿qué pasa acá?", concluyó, y dijo que tuvo "que acceder" a tener relaciones y que ya hizo la denuncia judicial.

“Estaba por nacer el último hijo de él, tuve que tener relaciones con él, accedí por miedo, no me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme”, aclaró.

“Desgraciadamente fue así. Me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera. Fue una violación, yo no quería. ¿Qué me importaba que fuera Miguel Ángel Cherutti?, no le dije a mis padres por miedo. Es miedo y vergüenza que te da como mujer, es abuso de poder, está lleno de eso el mundo de los artistas”, agregó.

“A mi me marcó, mi familia es testigo de todo, lo cuento para que no quede impune. Que se haga justicia de toda esta mugre qué hay, no inicie acciones antes por miedo y no tenía las herramientas necesarias. (…) Que las chicas traten de decirlo y que no se queden calladas, como me quede con miedo, hay que sacarlo a la luz, esto tiene que terminar, tendría que pedir perdón al aire”, reclamó.

“Yo no le quiero sacar plata a nadie, solo que se sepa la historia para que se haga justicia de esto. Seguro que se lo hizo a otras chicas. Yo quedé mal, nunca más fui a teatro, dejé de hacer lo que me gusta, deje de cumplir el sueño de ser bailarina. Fue un casting sabana”, concluyó.