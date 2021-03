Viviana Canosa habló de sus gustos sexuales con Jay Mammon

“¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”, consultó . Canosa no dudó un segundo y respondió: “Sí, totalmente… pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Y después, quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tener”

La declaración hot de Viviana Canosa

“Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas este consensuado" -agregó- la conductora de la señala de noticias A24 y explicó: "A mí me gustan los lugares cómodos. Ni lugares con agua, ni lugares con arena. Me gustan las camas, los sillones. No se si es raro, pero me gusta en las escaleras”, cerró Canosa.

Por una vez, el conductor del exitoso ciclo de América, quedó casi sorprendido por la frontalidad de su invitada.