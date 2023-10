Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en restorán: ¿hay reconciliación?

El romance comenzó como un rumor mucho tiempo atrás y se terminó confirmando luego, una vez que aparecieron las primeras fotos de la pareja en José Ignacio, Punta del Este.

Además, se sumó el condimento que el polista era el ex de Paula Chaves, íntima amiga de la hermana de Wanda y madrina de su hija menor.

El muchacho nunca quiso hablar de su vida privada y ella intentó seguir sus pasos desde que se separó del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

Si bien Zaira optó por dejar de hablar de su vida privada, el último tiempo había asegurado que estaba soltera y que la relación con Pieres no había prosperado.

Luego de todo esto, ahora se los pudo ver en un restorán, donde la modelo y el polista estaban charlando cara a cara. La postal dio a entrever que puede haber una reconciliación, mientras se espera que ambos salgan a hablar en los medios para aclarar o desmentir lo que es evidente.

image.png Zaira Nara y Facundo Pieres juntos.

En "PH, Podemos Hablar", Paula Chaves contó todo sobre su pelea con Zaira Nara

En el pasado episodio de "PH, Podemos Hablar", Paula Chaves abordó públicamente el distanciamiento que mantiene con Zaira Nara, arrojando luz sobre un tema que ha generado interés en el público. El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, logró que Paula se explayara sobre el asunto, a pesar de su inicial reticencia.

Paula Chaves comenzó la conversación aclarando: "Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte". Paula destacó que en su perspectiva, ningún vínculo debe atar a nadie y que buscar el bienestar personal es esencial.

Cuando Andy insistió en saber si alguna vez habían sido novios, Paula negó rotundamente y explicó: "Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado, nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida".

La conversación se profundizó aún más cuando Andy siguió preguntando, y Paula finalmente admitió: "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau".

Sobre la posibilidad de un acercamiento en el futuro, Paula señaló: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas".

El tema se cerró con la intervención de Abel Pintos, quien compartió su experiencia en situaciones similares y afirmó: "Uno puede perdonar, aceptar, incluso con el paso del tiempo entender, pero eso no conlleva en sí mismo retomar una relación. Después tal vez sea el momento de empezar otro tipo de relación o empezar de cero. Es raro retomar porque ya no sos el mismo". Paula Chaves concluyó aclarando que no tiene que perdonar nada y que su distanciamiento con Zaira es una cuestión personal que nadie más comprende en su totalidad