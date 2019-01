“Estamos en deuda, hay que sumar de a tres”

Manzana habló con El Quilmeño y dio cuenta de sus perspectivas para 2019, donde el elenco de la región necesita sumar imperiosamente para no descender: “Me enfoco en las cosas positivas, en ver al club de la ciudad crecer, con obras, con disciplinas a nivel social, y ganas de salir de la situación complicada a nivel deportivo. En este semestre no logramos hacer pie en esa zona y la premisa es mejorar”.

Horvat además brindó su balance de semestre con el conjunto Naranja, donde el equipo “hizo los aciertos necesarios” y agregó: “Estamos en deuda porque hay que sumar de a tres, se achica el margen. Es nuestra obligación doblegar los esfuerzos para sacar puntos y después si se puede jugar bien, mejor, pero es momento de ganar como sea”.

Con el fuego de su corazón avivado y el ímpetu de que el futuro se vea despejado de cualquier dificultad, Horvat pone sus esperanzas en ganar minutos en 2019, ya que tuvo un 2018 intermitente: “Quiero jugar más. El entrenador anterior y el actual no me han utilizado demasiado, y creo que ellos son los que deciden que jugador está. Por lo pronto, me debo presentar a entrenar con la mejor predisposición”.