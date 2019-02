“Este partido no debe ser un espejismo para el club”

Con la ventaja de jugar más de un tiempo con un hombre de más, el Mate se hizo fuerte en su casa y superó al Blanquinegro, que opuso una fuerte resistencia hasta el 1 a 0, pero que luego no pudo mantener. En diálogo con el Quilmeño, Monzón reconoció: “No me guío mucho por el resultado, merecimos ganar pero fue un partido muy difícil”. “Parece que fue todo más fácil, pero no fue así, cuando algunos jugadores de ellos ganaban la pelota, daba la sensación de que algo podía pasar”, agregó el DT. Además, con cierta preocupación insistió en que “el partido no debe ser un espejismo” y manifestó que “hay muchas cosas para corregir”.

Los tres puntos cosechados lo volvieron a ubicar dentro del pelotón que espera expectante un mal resultado de Deportivo Armenio o de Dock Sud, quienes son los que ostentan los ascensos directos en este momento. “Nosotros siempre dijimos que queríamos ascender, después salir primero, segundo o tercero no importa”, determinó, pero de igual manera, el Moncho afirmó: “Todavía falta mucho, no creo que los que estén adelante ni nosotros, estemos seguros que vamos a ascender, las fechas que quedan van a ser muy difíciles”.