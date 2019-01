Estiman un costo de 3.000 dólares por pistola

A eso se deberán sumar los costos en la capacitación del personal, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que puede duplicar el costo de la inversión inicial, que en forma global rondaría los 3 millones de dólares.

En América, además de Estados Unidos, otros países ya utilizan las Taser desde hace muchos años: Brasil, principalmente, Colombia y México.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ya había dispuesto la compra de este tipo de pistolas destinadas al Grupo Halcón y otros grupos de especiales.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman señaló que “estas armas no son letales, no producen la muerte, se utilizan a una distancia de 8 metros, con lo cual es en lugares específicos y no en cualquier circunstancia. Producen una descarga sobre la persona que la inmoviliza y permite detenerla’, indicó y agregó que la decisión se adoptó “después de mucho tiempo de valoración” y que “lo primero fue cambiar los modelos de formación de la fuerza; hoy llevan meses y años antes de salir a calle y eso permite poder ir avanzando paso a paso en una política de seguridad más eficaz”.