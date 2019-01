“Estoy agradecido por lo feliz que me hizo Unión”

En el caso del ex subcapitán, de 33 años, arregló con Gimnasia y Esgrima La Plata y ya fue recibido por Los Guerreros, de reciente ascenso a la Segunda División.

Para el baluarte de la zona es todo un logro en su carrera, ya que admitió que cumplió su sueño: “Llegué al club de mis amores, no puedo pedir más. Estoy sumamente feliz”.

Si bien el protagonista rozó el éxito con el elenco de Gastón Sabadín al estar en las puertas del ascenso a Primera División en la final contra Secla, y además tuvo una notable temporada en la U, tomó el rumbo para una de las revelaciones de la disciplina.

“Si hacemos el balance general, me hubiese gustado ascender con Unión Ezpeleta, el equipo me dio todo, conocí gente espectacular y todos trabajamos a la par para tratar de cumplir el objetivo. Desde ya estoy muy agradecido por todo el apoyo y lo feliz que me hizo Unión en el tiempo que estuve”, soltó, en diálogo con El Quilmeño.

En tanto, el joven Lucero le dedicó a la U unas cálidas palabras en Facebook, porque se va con una sonrisa de la buena cosecha que tuvo en la entidad de Ezpeleta.

Y escribió: “¡Que difícil son las despedidas! ¡Más en un lugar donde uno es querido! Tengo sólo palabras de agradecimiento para esta familia que es Unión de Ezpeleta. Para los dirigentes, cuerpo técnico y compañeros. Me llevo lo mejor de cada uno, siempre aprendiendo para mejorar. Les deseo un gran año y pronto nos volveremos a encontrar. ¡Muchas gracias Unión!”.