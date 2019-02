Ex abogado de D’Alessio xplicó por qué renunció

Rodrigo González, el ex abogado de Marcelo D’Alessio, quien fue denunciado por el productor agropecuario Pedro Etchebest por extorsión, explicó los motivos por los cuales abandonó la defensa de su cliente. En diálogo con el programa ‘Navarro 2019’ que se emite por El Destape Radio, el abogado explicó su alejamiento del caso: “En base a los elementos de la causa era incompatible que yo siga defendiendo a D’Alessio”. En ese sentido, apuntó contra su ex defendido: “Pedí prestar una declaración a modo de denuncia, no por un delito en concreto pero a modo de denuncia de todo lo que había sucedido y aclarando lo que esta persona había dicho falsamente sobre mi. Se metió hasta con cuestiones y apreciaciones personales”. Por otro lado, negó tener vínculos con el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli: “A Bonadio lo denuncié hace un tiempo. La única vez que entré al despacho de Stornelli fue cuando llevé a declarar a un arrepentido en una causa por narcotráfico pero no hubo convenio.