Ex rugbier condenado por golpear a su pareja

El juez penal Andrés Dónnola homologó, a través de un juicio abreviado, el acuerdo al que arribó la defensa de Martín Oharriz (de 35 años y ex jugador de Jockey Club de Rosario), con la fiscal de Violencia de Género, María Teresa Granato.

El video filmado por la víctima con su teléfono celular se viralizó en las redes sociales durante los primeros días de marzo y generó la reacción de buena parte de la comunidad. Las imágenes muestran el maltrato verbal y físico de Oharriz para su pareja, que tras esos hechos lo denunció formalmente.

La agresión fue ampliamente repudiada en las redes sociales, en las que la coordinadora de la organización feminista Mumalá Santa Fe, Sofía Botto, reveló: “E pibe es jugador de rugby del Jockey Club de Rosario, pero el problema no son los rugbiers. El problema es que se banquen entre ellos y justifiquen la violencia”, al mismo tiempo que sostuvo que “los clubes son un buen espacio para pensar en la prevención”.

Mediante el procedimiento abreviado, Martín Oharriz fue condenado a un año de prisión condicional, es decir que no deberá cumplirla efectivamente.

Durante el proceso fue acusado de “lesiones leves agravadas por la relación preexistente”, señalando que el delito fue cometido en “un contexto de violencia de género”, tal lo indicado por la resolución del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Además, el ex rugbier no podrá acercarse durante dos años a un radio de 200 metros de su ex novia, ni de los sitios donde la mujer desarrolle sus actividades laborales, recreativas o educativas. También deberá abstenerse de consumir estupefaciente o “abusar de bebidas alcohólicas” y solicitar permiso para salir del país.