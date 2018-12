“Falcioni es admirable desde todos los aspectos”

El cierre del año deportivo para el Taladro fue en Santa Fe y con victoria, aunque en parte la alegría quedó opacada por saber que el mejor técnico de la historia ya no será el que comande el banco verde.

C on un triunfo por 1 a 0 ante Unión de Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, Banfield no solo cerró a lo grande el semestre de la Superliga, sino además le dio el epílogo ideal al ciclo de Julio César Falcioni al frente del equipo.