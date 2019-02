Filtran duras declaraciones de Claudia contra Diego

En medio de la guerra que Claudia sostiene con la productora que hará una serie sobre su marido, trascendieron en el programa de De Brito los palos que Villafañe le tiró al ídolo ante un juez contando su calvario en la convivencia.

C on motivo del lanzamiento de la serie de Diego Maradona, Claudia Villafañe contó que irá a juicio por la utilización de su imagen sin su consentimiento y además porque la ficción es desleal a los hechos que ella vivió. La productora que acordó con Diego, no le consultó a ella ni a otros involucrados sobre el rol que tendrían y ella pidió ver los guiones, cosa que no pudo lograr.