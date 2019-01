Flor de la V repudió dichos de Maradona hacia su persona

Este ataque a la condición sexual no pasó inadvertido para Florencia quien en el ciclo Los Angeles de la Mañana contó cuál fue la primera decisión que tomó a partir de ese ataque. Florencia encabeza en Mar del Plata la obra Bien Argentino, y desde ayer hay cambios en el espectáculo. “En la obra, hay un homenaje a la argentinidad en general y a nuestros ídolos, como Maradona, Piazzolla, Messi y Mercedes Sosa. Ayer lo sacamos (a Diego). ¿Por qué tenemos que hacerle un homenaje a una persona que en 2019 sigue actuando de esta manera?”, dijo Flor.

Florencia se mostró sorprendida por la actitud del Diez y contó lo que pasó en ese programa en el que hablaron de Dieguito Fernando y que molestó al astro: “Fue naif, contar la cronología de lo que fue su relación con Verónica... Rinaldi leía las tapas. Siempre con extremo cuidado porque hay una familia detrás. Es dificil analizar a Diego, es complicado, no me sorprende nada, se metió desde Tinelli, Susana, Mirtha. Yo conté mi experiencia personal con él, siempre tuve una relación cordial y de respeto. Fui a ‘La noche del Diez’, diferentes fiestas, eventos. Nunca entendí esta agresión tan desmedida porque nunca hicimos nada”, explicó la actriz sin entender demasiado las razones.

Pero aclaró que no le sorprende “nada” de lo que venga de él. “Cuando me dieron el DNI fue cordial, siempre hubo buena onda. Nunca entendí esta agresión desmedida por algo tan naif”, comentó. “Nosotros venimos del mismo lugar con Diego, de la misma zona. Desde ese lugar está naturalizado hasta el tema de las chicas transgénero desde hace años. No es tan tabú. Me suena sospechoso. Cuando uno quiere lastimar y herir tiene esto. Nosotros como la sociedad no podemos permitirle que siga haciendo estos exabruptos”, finalizó.

Ahora habrá que esperar para saber si Florencia decide iniciar alguna acción ya que cuando le consultaron como tomaba lo que había pasado, ella fue contundente: “No tengo dudas que lo que dijo Maradona es violencia de género”, comentó. Por ahora, solo fue el repudio público de Flor.