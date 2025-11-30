Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar: hora, TV y grilla de largada

Alpine informó la modificación en la grilla de salida desde sus redes sociales. "Franco iniciará el GP de Qatar en el pit lane, luego del que el equipo realizara modificaciones en el auto número 43 bajo las condiciones del parque cerrado", explicó. El parque cerrado, vale aclarar, es el momento en el que los monoplazas están bajo la supervisión de la FIA y, por lo tanto, cualquier cambio realizado por los equipos será penalizada con puestos en la parrilla de largada.

El argentino iba a comenzar la prueba desde el 20º luego de su floja performance en la Qualy. En la carrera Sprint también había terminado último. “Manejé mal toda la Qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... Triste, porque creo que fue todo mío", admitió.

qatarcolapinto5 Hasta ahora, el fin de semana resultó negativo para Colapinto en Qatar.

Como contrapartida, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, llegó hasta la Q3 y largará noveno.

La pole position para el Gran Premio de Qatar fue para el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que será escoltado por su compañero británico Lando Norris. Tercero largará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Asimismo, este domingo podría definirse el campeonato de pilotos, encabezado por Norris con 396, seguido por Piastri -su compañero de equipo-, quien tiene 374 y luego aparece Verstappen con 371, en busca del quinto título de su cosecha personal, tras haberse consagrado entre 2021 y 2024.

Para asegurarse el N° 1 este domingo, Norris necesita que la diferencia con Verstappen se mantenga en al menos 25 puntos, lo que lo haría inalcanzable por haber sumado más victorias y segundos puestos en caso de empate. Frente a Piastri, la brecha debe crecer de 22 a 26 puntos, ya que ambos están igualados en triunfos y Oscar lo superaría en caso de empate si gana en Abu Dhabi.

La grilla de largada del Gran Premio de Qatar

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Andrea Antonelli (Mercedes)

6. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

7. Carlos Sainz (Williams)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)

12. Liam Lawson (Red Bull Racing)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Yuki Tsunoda (Red Bull)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Lewis Hamilton (Ferrari)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine) saldrá desde boxes.