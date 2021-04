Frank Kudelka: "Ante Boca tenemos una gran oportunidad"

"Ante Boca tenemos una gran oportunidad y creo que lo podemos lograr. Nos quedan tres fechas y estoy esperanzado en lograr la clasificación", afirmó Kudelka, quien volverá a dirigir al equipo luego de superar el coronavirus.

"No la pasé bien, me asusté mucho. En un momento no sabía que tenía y hacia donde iba a parar", contó el entrenador que se perdió los últimos tres partidos.

"Uno no lo pude ver porque tenía mucha fiebre y no tenía posibilidades ni de estar enfrente de la televisión", agregó el DT, de 59 años, que todavía acusa algunos síntomas de la enfermedad como la "tos y el cansancio".

El "Globo" se prepara para recibir a Boca Juniors el sábado a las 18 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y Kudelka confirmó que Andrés Chávez será baja por una molestia muscular.

La baja del delantero se suma a la del defensor colombiano José Moya y el mediocampista Claudio Yacob, ambos contagiados de Covid-19, más la ausencia del suspendido Iván Erquiaga, quien también dio positivo en el último testeo y también se perderá el próximo compromiso contra Talleres.

"Hoy la ultima decisión la tiene el hisopado y no el entrenador", graficó el cordobés en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento en La Quemita.

Luego de la derrota del viernes contra Vélez Sarsfield (2-0), Huracán se jugará una de las últimas posibilidades de acercarse a la zona de clasificación.

El "Globo" tiene 12 puntos y enfrentará a Boca, uno de los cuatro escoltas de Vélez con 16.

El equipo de Miguel Ángel Russo también tiene muchas bajas y el miércoles por la noche jugó en la altura de La Paz contra The Strongest por la Copa Libertadores.

"No sé ni cómo van a formar, pero Boca no tiene de qué quejarse. Tiene cualquier cantidad de jugadores y es uno de los mas poderosos de la Argentina. Nosotros tenemos buenos jugadores y si sostenemos la idea, podremos ganar", afirmó Kudelka.

Consultado por los arbitrajes en los últimos partidos, Kudelka consideró que no fueron "buenos" sobre todo el de Ariel Penel contra Vélez al que consideró "exagerado" pero aclaró que "se pueden equivocar" como todos.