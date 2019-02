“Fue una falta de respeto y quedó a la vista de todos”

nFue arquero, referente y hasta entrenador en Racing. Por eso, Ignacio González puede entregar una opinión concreta sobre el conflicto que sacude desde el clásico con River a la Academia. Y en declaraciones al programa partidario El Show de Racing (AM 830), Nacho plantó bandera: “Siempre me gustaron la Justicia y las cosas claras. Lo de Centurión no deja de ser una falta de respeto y quedó a la vista de todos. Y no creo que ante River Coudet lo haya dejado en el banco por algo personal, tomó una decisión como técnico y lo que hizo Centurión fue algo fuera de lugar“. Más tarde, el ex arquero resaltó: “El técnico es la autoridad más allá de la buena relación que se pueda tener, y Coudet en Racing es muy cercano a los jugadores”.