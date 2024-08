Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Estudiantes y es el único puntero del torneo

Embed

Estudiantes dominó en gran parte del primer tiempo, con más tenencia de la pelota sin ser peligroso en el arco. El Decano aprovechó estos momentos sin ideas de la visita y llegó al arco rival pero también estuvo falto de precisión.

Para la segunda etapa, el local fue demoledor: con un penal sancionado tras la revisión en el VAR, Mateo Coronel puso el 1 a 0, y minutos más tarde, Marcelo Estigarribia estiró la ventaja en un 2 a 0 que tuvo a Atlético Tucumán como el claro dominador.

Final del partido



Sarmiento 0-0 Tigre#LigaProfesional pic.twitter.com/aYsPTtr5r5 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) August 18, 2024

Tigre le ganó a Sarmiento

Tigre ganó en posesión y nada más. le costó llegar al arco en el primer tiempo, al igual que Sarmiento, y casi no generó ocasiones claras salvo por una de Gonzalo Maroni que dio en el travesaño y una del local de Nicolás Gaitán.

Por otro lado, Sarmiento y Tigre repitieron el trabajo del segundo tiempo y no se sacaron ventajas para romper el cero en Junín. Si bien el local se resguardó y no llegó en la segunda etapa, el Matador no supo que hacer y le faltó peso en ataque.

La fecha seguirá este lunes 19 de agosto a las 18:45, cuando Godoy Cruz reciba a Deportivo Riestra, y Unión de Santa Fe sea local de Argentinos Juniors. Defensa y Justicia vs. Banfield en Florencio Varela cerrarán la jornada.