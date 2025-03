Banfield-Independiente y Platense-Defensa suspendidos por las fuertes lluvias

Primero, el duelo entre Platense y Defensa fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo por una lluvia torrencial en Vicente López. El Halcón ganaba 1 a 0 con gol de Matías Miranda cuando el árbitro, Nicolás Lamolina, tomó la decisión de suspender el encuentro.

Desde el primer minuto se notaba que la pelota no corría con facilidad y que se estancaba en algunos sectores del campo de juego. Sin embargo, todos los jugadores estaban dispuestos a continuar con las acciones. A los 11 minutos el conjunto dirigido por Pablo De Muner abrió el marcador, tras una escapada de Abiel Osorio por el sector izquierdo que definió Matías Miranda con un potente remate.

Minutos después del gol, Lamolina le consultó a los capitanes qué querían hacer y estos decidieron seguir jugando. Pero a los 26 minutos la situación se volvió insostenible. Ningún equipo podía fabricar una jugada con claridad y la integridad física de los futbolistas se ponía en riesgo en cada pelota dividida; por eso el juez decidió suspenderlo.

LA CANCHA ESTABA BIEN ANTES DE ARRANCAR EL JUEGO PERO CUANDO COMENZÓ SE INCREMENTÓ LA LLUVIA CON MÁS FUERZA



⛈️ La palabra de Nicolás Lamolina tras la suspensión de Platense vs. Defensa.



#ESPN

Tras haber tomado la decisión, Lamolina le explicó a la transmisión oficial los motivos: “No hay normal desarrollo del juego y tuvimos que suspender el partido. Hicimos todos los chequeos protocolares anticipándonos con el horario, la cancha estaba bien antes de arrancar el juego".

"Comenzó el juego, la lluvia no paró e incluso se incrementó y ya en algunos sectores no se podía desarrollar el buen fútbol. Acá lo más importante está en la integridad de los jugadores, hablé con los capitanes cuando paramos cerca de los 17 minutos, ellos tenían la intención de seguir jugando pero la verdad es que como árbitro es mi responsabilidad y teniendo en cuenta esta situación tuve que suspender el partido. Nosotros no vamos a correr el riesgo en que alguien se lastime por nuestra inoperancia o nuestra imprudencia”.

Por su parte, el encuentro entre Banfield e Independiente se suspendió a los 24 minutos del segundo tiempo cuando todavía estaba empatado sin goles.

ERA UN PARTIDO MUY DIFÍCIL DE JUGAR POR LAS CONDICIONES DE LA CANCHA" Vicente Taborda tras la suspensión de Platense vs. Defensa.



#DisneyPlus

"Dimos prioridad a la condición física y la salud de los jugadores. Entendimos que llegó a un límite que no se podía jugar al fútbol, el balón no se trasladaba como debía y por eso tomamos la decisión de suspender el encuentro. Los capitanes estaban divididos así que se suspendió por decisión mía", explicó Silvio Trucco, árbitro del encuentro, a la transmisión oficial de TNT Sports.

En cuanto a lo futbolístico, poco y nada. El Taladro merodeó más el área defendida por Rodrigo Rey pero no llegó a generar chances claras para romper el cero y Facundo Sanguinetti respondió bien a los dos cabezazos de Matías Giménez Rojas.

Aún no hay una fecha definida para completar dichos partidos, pero se barajan dos opciones. La primera es que se terminen de jugar el lunes o el martes, aprovechando los feriados por Carnaval. La segunda es que se disputen durante la Fecha FIFA que se llevará a cabo entre el 20 y el 25 de marzo, teniendo en cuenta que no habrá partidos por el torneo.