Como de costumbre, el clásico del fútbol español promete otra gran exhibición de los mejores jugadores del mundo. A pesar de la molestia muscular que lo afectó ante el Valencia, el pasado fin de semana, Lionel Messi estará desde el arranque

En la conferencia previa al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Santiago Solari se mostró entusiasmado por su primer clásico como director técnico del Real Madrid. Incluso, cuando le preguntaron si prefería que Lionel Messi -quien se contracturó el pasado domingo ante Valencia- esté entre los titulares del Barcelona, el entrenador no tuvo dudas: "No me inquieta en absoluto, mejor que esté".