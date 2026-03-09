Boca ampliará la Bombonera: proyecta una cuarta bandeja y capacidad para 80.000

La Bombonera agrandará su capacidad de forma significativa después de dos décadas de cambios pequeños. La construcción de una cuarta bandeja es el primer paso -que agregará 6000 lugares para hinchas- de una obra mayor que cambiará totalmente la fisonomía del estadio.

Por otro lado, el espacio que hoy ocupan los palcos inaugurados durante la presidencia de Mauricio Macri será destinado para dos nuevos sectores de plateas de menor tamaño que las actuales, más la edificación de palcos en ese lugar, con una altura a la par de la cuarta bandeja.

image

Por último, el proyecto incluye que la tercera bandeja pase a ser sector popular, una transformación que muchos hinchas reclaman hace tiempo. De esta manera, el sector, que hoy es de tribuna con asientos, sumará mucha más capacidad para los hinchas.

Cuando ya esté todo realizado, la Bombonera experimentará un salto histórico: la construcción de la cuarta bandeja, la modificación de los sectores populares y el cambio de la tercera bandeja son parte del combo. A eso se suma la edificación de las dos nuevas plateas sobre calle Iberlucea y 240 nuevos palcos. El resultado final es contundente: la Bombonera podrá recibir a 80.000 espectadores.

El primer paso, que es la construcción de la cuarta bandeja, se realizará este año: la mayor parte de la obra se realizará durante el parate mundialista de mitad de año. De esta manera, Boca no perderá la localía, a diferencia del 2027 donde será más complicado seguir haciendo de local en La Bombonera. El proyecto total, que durará unos años de trabajos, será oficializado por el club en los próximos días.