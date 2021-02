Boca: Marcos Rojo sufrió una molestia en su gemelo

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBocaJrsOficial%2Fstatus%2F1356729830281252867%3Fs%3D20 Primera práctica de Marcos Rojo junto a sus nuevos compañeros... #Boca se prepara para los grandes objetivos del 2021. pic.twitter.com/XRVhDhLxnc — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 2, 2021

Esa lesión del flamante refuerzo Xeneize generó preocupación en el equipo de la Ribera, con quien acaba de firmar un vínculo contractual por dos años con la opción de extenderlo uno año más.

Marcos Rojo fue presentado como nuevo jugador de Boca

“De la parte física estoy bien. Estuve entrenando con el Manchester después de que volví de Estudiantes. Como no tenía lugar, decidí venirme para acá. Cuando el técnico me lo pida quiero estar para jugar”, había asegurado el ex defensor de Manchester United de Inglaterra y de Estudiantes de la Plata en la conferencia de prensa que dio junto al presidente de la institución boquense, Jorge Amor Ameal.

Rojo está muy falto de actividad futbolística. Los escasos 21 partidos que jugó en los últimos 3 años con el equipo inglés son un claro ejemplo de esto.

Otro jugador terminó con una molestia en el entrenamiento

Otro de los nombres que encendió las alarmas del Xeneize fue el arquero mendocino Esteban Andrada, quien también tuvo una molestia en el gemelo, y al igual que Rojo serán evaluados durante las próximas horas para ver si puede continuar la pretemporada con normalidad.

El arquero titular de Boca es sin dudas una de las piezas inamovibles dentro del esquema diseñado por Miguel Ángel Russo.

¿ Cuando vuelve a jugar Boca?

Vale destacar que el actual campeón del fútbol argentino volverá al ruedo el fin de semana del 12 al 14 de febrero.