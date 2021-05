Boca y Racing empatan sin goles

En un comienzo en el que ninguno pudo imponer su juego y ser superior, los pases no fueron eficaces para que les permitieran avanzar. Ambos se ocuparon más de defender que de atacar, esperando errores del rival para encontrar espacios.



A los 23´ un gran error del arquero Xeneize casi le da la ventaja a Racing. Moreno disparó y a Rossi se le escapó la pelota de las manos dejándole un gran rebote a Cvitanich, que no puedo aprovechar por estar en posición adelantada. El equipo de Avellaneda tomó las falencias de Boca para generar sus únicas chances de abrir el marcador.



Los dirigidos por Miguel Ángel Russo controlaron el balón pero esto no significó que pudieran ser los protagonistas dentro del campo de juego. Recién a los 33 minutos consiguieron la primera aproximación, cuando Villa pudo avanzar pero al rematar el arquero Gómez tapó evitando el riesgo.



Las más claras fueron por parte del equipo de Pizzi, pero ninguna se pudo concretar para cambiar el empate sin goles en el final del primer tiempo.