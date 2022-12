Brasil no quiere sorpresas ante la dura Corea del Sur

Brasil clasificó primero del Grupo G con 6 puntos, producto de dos victorias (2-0 vs. Serbia y 1-0 vs. Suiza) y una derrota (0-1 vs. Camerún). La Canarinha es una de las candidatas al título y encima llega con sus delanteros de lujo en buen nivel: Richarlison tiene dos goles, y Vinicius, Raphinha, Gabriel Martinelli y Rodrygo están imparables. Además, Tité recupera a Neymar tras su entorsis de tobillo, pero su presencia en el equipo titular todavía está en duda.

Corea del Sur clasificó segunda del Grupo H con 4 puntos, producto de un triunfo (2-1 vs. Portugal), un empate (0-0 vs. Uruguay) y una caída (3-2 vs. Ghana). Los asiáticos se metieron en esta ronda por la ventana y ante todo pronóstico, con un gol en los últimos minutos del tercer partido, frente al combinado luso. Ahora, con Heung Min Son como bandera, irán por otro batacazo.

El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final con el vencedor de Japón - Croacia.