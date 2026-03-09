Claudio Tapia presentó la LPF Play y lanzó una fuerte frase sobre su situación judicial

La aparición pública de Tapia coincidió con la previa de su declaración indagatoria, programada para el jueves 12 de marzo ante el juez federal Diego Amarante, en una causa donde también está involucrado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ambos están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco, con un monto que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), supera los 19.000 millones de pesos.

Embed

En el lanzamiento de la plataforma, Tapia destacó: “Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más, esto es un antes y un después. El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal. Lo defendemos y representamos”.

La plataforma LPF Play alcanzó en sus primeros días 455.000 usuarios únicos, 3.300.000 visualizaciones de video y 90% de partidos en vivo, cifras que, según Tapia, evidencian el interés y la demanda por contenidos federales. “En más de 150 países se vio. Se transmitieron 175 partidos en vivo. Pusimos las cosas donde las teníamos que poner”, detalló el presidente de la AFA.

El contexto institucional también estuvo atravesado por el reciente paro del fútbol argentino, que impidió la disputa de partidos de todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida fue adoptada tras una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en respuesta a lo que calificaron como “embates del ARCA y el juez Diego Amarante contra la AFA”.