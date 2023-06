Con Messi de titular, la Selección Argentina enfrenta a Australia en Beijing

El encuentro se llevará a cabo desde las 9 (hora argentina) en el estadio de los Trabajadores, de la capital China de Beijing, que contará con casi 70.000 espectadores, y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

La Albiceleste vuelve a las canchas luego de lo que fueron los festejos por la tercera estrella obtenida en Qatar que se llevaron a cabo en marzo pasado en Buenos Aires, primero ante Panamá en el Monumental, y luego en Santiago del Estero frente a Curazao.

Si bien Lionel Scaloni no confirmó la formación, anticipó que irá la misma base que ganó la final ante Francia, con Messi desde el arranque. Una vez finalizado el primer amistoso, el rosarino quedará licenciado (no juega vs. Indonesia) y comenzará sus vacaciones antes de sumarse a su nuevo club: Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos.

Esta será la última fecha FIFA para el seleccionado argentino antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El vigente campeón de América y del Mundo iniciará la competencia oficial en septiembre contra Ecuador, en el estadio Monumental, y luego visitará a Bolivia en la altura de La Paz.

Argentina enfrentó por última vez a Australia en los octavos de final del mundial. Dicho enfrentamiento fue octavo partido del historial, que tiene seis triunfos de la albiceleste, uno del seleccionado que ahora compite en Asia y otro empate.

POSIBLES FORMACIONES

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez o Nicolás González y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Australia: Maty Ryan; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles y Jordan Bos; Aiden O'Neill, Riley McGree y Keanu Baccus; Brandon Borrello, Mitch Duke y Mathew Leckie. DT: Graham Arnold.

Hora: 9 (de la Argentina).

Estadio: De los Trabajadores (Beijing, China)

Árbitro: A confirmar

TV: TV Pública y TyC Sports.