El encuentro será hoy a las 20.30, ante Corinthians en Brasil y por ESPN 2/HD o ESPN Play.

El campeonato local entra en su recta decisiva y, si bien no hay razones para que suenen alarmas, Racing debe mirarse al espejo y profundizar el análisis de lo que le ocurrió el domingo pasado en el Monumental. Allí quedó nítidamente en deuda, no puso en práctica ninguna de las virtudes que lo condujeron por mérito propio a lo más alto de las posiciones, cayó sin atenuantes contra el River de Marcelo Gallardo y, encima, el cortocircuito entre el Chacho Coudet y Ricardo Centurión agregó otro episodio negativo. Al día siguiente, Defensa y Justicia aprovechó la situación y, tras vencer a Argentinos Juniors, alcanzó a la Academia en la punta, pero la cuestión central, por estas horas, no radica en datos estadísticos, sino en la capacidad futbolística y espiritual que tendrá que exponer el plantel albiceleste para reaccionar rápidamente y enfocarse en los exámenes que existen tanto en el plano local como en el internacional.

A Racing no le agradó que el primer escollo, en la Copa Sudamericana 2019, fuera uno de los grandes de Brasil. Sin embargo, las referencias cercanas de la campaña de Corinthians en la presente edición del torneo paulista no meten miedo. Por el contrario: hablan de una irregularidad manifiesta, ya que al cabo de seis partidos, el Timao registra mayoría de derrotas (tres, la última el domingo contra Novorizontino), además de dos triunfos y un empate. En el comienzo del año, Corinthians incorporó al goleador argentino Mauro Boselli y, como siempre, sus objetivos son importantes. En este frente, hoy buscará sacar ventaja como local, en el punto de partida de un atractivo mano a mano cuya revancha se desarrollará el miércoles 27 de este mes en el Cilindro de Avellaneda.