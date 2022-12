Croacia se juega su pasaje a cuartos contra el peligroso Japón

Croacia clasificó segundo del Grupo F con 5 puntos, producto de dos empates (0-0 vs. Marruecos y 0-0 vs. Bélgica) y un triunfo (4-1 vs. Canadá). Los dirigidos por Zlatko Dalic cuentan con los cimientos de la Selección subcampeona en Rusia 2018 y un Luka Modric estelar, a los que se les suman grandes jugadores jóvenes de gran nivel como el defensor central Josip Gvardiol.

Japón dio el golpe y clasificó primero del Grupo E con 6 puntos producto de dos victorias (2-1 vs. Alemania y 2-1 vs. España) y una derrota (0-1 vs. Costa Rica). Los asiáticos basan su juego en el orden táctico y defensivo, zona en la que cuentan con jugadores experimentados, y los contrataques por las bandas como arma letal, con futbolistas rápidos y técnicos, como el zurdo Ritsu Doan.

El ganador de este cruce enfrentará en los cuartos de final al ganador del choque entre Brasil y Corea del Sur.