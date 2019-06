Cuáles son los cambios reglamentarios para la Copa América

La aplicación del VAR por primera vez en el certamen sudamericano de selecciones será la atracción, pero veremos una amplia gama de modificaciones que blanquean criterios

Si decimos que por fin no se validarán goles “con la mano”. Si decimos que al árbitro le pega una pelota y se introduce directamente en un arco, no será gol y sí un “pique”. Si decimos que el International Board le pone fin a las disputas que se generaron con el correr de los años a partir de la deformación de permitir que los jugadores “devuelvan” o no la pelota tras un “bote a tierra”, dándoselo al equipo que tenía posesión al momento de interrumpirse el juego.