FC Barcelona: Jordi Alba anunció que deja el club tras 10 temporadas

Alba, que se cansó de tirar paredes con Lionel Messi cuando ambos compartieron camiseta, le informó a los hinchas culés que dejará el club al finalizar la temporada mediante un posteo en sus redes sociales.

La salida del marcador de punta se produce después de 10 fructíferas temporadas en el Barsa, donde conquistó 18 títulos: un Mundial de Clubes, una Champions League, una Supercopa de Europa, seis Ligas Españolas, cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Jordi Alba arribó a Barcelona en la temporada 2012-2013 desde Valencia y con paso previo por Gimnàstic, de la Segunda División, y se convirtió en uno de los marcadores de punta de la época por su incesante proyección al ataque, precisión, calidad defensiva y desborde, siendo uno de los mejores socios de Leo.

“Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor”, explicó Alba en un video publicado en sus redes.

La falta de continuidad de Alba, que sumó 13 partidos en la campaña de campeón de la LaLiga 2022-2023, resultó determinante y su aparición contra Mallorca, en la 37ma. fecha pasará a ser la última función en el Camp Nou con los hinchas de Barcelona.

LAMELA GRITÓ EN SEVILLA, REAL MADRID PASÓ A SER ESCOLTA Y ATLÉTICO DEJÓ ESCAPAR UN PARTIDO INCREÍBLE

En el marco de la 36° fecha de La Liga de España, Sevilla empató 1-1 ante el Elche de Sebastián Beccacece y se quedó sin chances de acceder a la próxima Europa League, torneo del que es finalista en la actual edición.

El argentino Eric Lamela convirtió el único tanto del conjunto andaluz, que también contó con Marcos Acuña y Lucas Ocampos como titulares. Gonzalo Montiel, por su parte, estuvo en el banco de suplentes.

Sevilla sufrió la expulsión del francés Pape Gueye a los 17 minutos y Tete Morente igualó el resultado a los 25 para el descendido Elche.

En tanto, Real Madrid derrotó en condición de local por 2-1 al Rayo Vallecano y le arrebató el segundo puesto al Atlético Madrid. Benzema y Rodrygo anotaron para que el Merengue sume 74 puntos, por debajo del campeón Barcelona (85).

El que no tuvo una buena jornada fue el Aleti, que ganaba 3-0 y terminó empatando ante Espanyol, que sigue en puestos de descenso a la segunda categoría pero aún mantiene sus chances de permanecer en Primera.

Ñiguez, Griezmann; y Carrasco anotaron para el Colchonero, mientras que Montes, Joselu, de penal, y Vinicius, fueron los protagonistas de la remontada del conjunto Catalán que les permite soñar con quedarse en La Liga, donde están a tres puntos de Valladolid, el último que se salva.

Por otro lado, Villarreal venció 2-0 a Cadiz en su casa y Getafe le ganó a domicilio 1-0 a Betis. Mañana completan la fecha Mallorca-Valencia y Osasuna vs. Athletic Bilbao.