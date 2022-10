Gimnasia perdió con Talleres y quedó casi afuera de la Libertadores

Embed

Así como un buen sprint final benefició a varios equipos, a Gimnasia lo liquidó. Un equipo que hizo un gran campeonato, que cambió el objetivo: de sumar para los promedios a pelear el torneo y el ingreso a copas. Pero la recta final lo encontró al Lobo en un sendero de irregularidad: ganó uno solo de los últimos ocho.

Esa racha negativa no fue suficiente para que el conjunto platense no sueñe hasta el final con una clasificación a la Copa Libertadores, pero la derrota en Córdoba, combinada de resultados como la victoria de Argentinos, hicieron agua esa posibilidad. El Tripero todavía tiene chances, pero necesita un milagro: que Huracán pierda por más de dos goles con Patronato y que Tigre no gane su partido.

Y el encuentro fue un reflejo de este último mes de Gimnasia, que extraño y mucho a Brahian Alemán, marginado por lesión. El Lobo arrancó mal parado y si bien Talleres tampoco lastimaba, sí insinuaba más. Disconforme, Pipo Gorosito metió dos cambios en el primer tiempo, donde sobre el final, la T encontró la ventaja con un zapatazo al ángulo de Esquivel.

Una doble salvada de Rodrigo Rey en el comienzo del complemento y el posterior empate del ingresado Muro minutos después no fue suficiente para Gimnasia, porque Álvez sacó otro bombazo que dejó desparramado al arquero Tripero, volvió a poner arriba a los cordobeses, y al Lobo no le dio la nafta.

Nadie le quita lo bailado a Gimnasia, que hizo un torneo sensacional, a pesar de no haberse reforzado y sí sufrir bajas, entre partidas y lesiones. Si el milagro no se da, el Lobo de todos modos tiene motivos para sonreír, porque sabe que aunque sea jugará la Copa Sudamericana, logro mayor del que cualquiera hubiera creído hace algunos meses. Talleres cierra con una sonrisa un torneo muy flojo y ahora va entonado a las semis de Copa Argentina, el miércoles contra Banfield.