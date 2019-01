El encuentro será televisado por la señal de Fox Sports Premium y de forma online play.foxsportsla.com.

No es habitual que River pierda tres encuentros consecutivos en el Monumental, algo que le acaba de ocurrir en la reanudación de la actividad oficial. Primero el verdugo fue Defensa y Justicia, más tarde Unión y el domingo Patronato, aunque en este último caso hay que considerar que Marcelo Gallardo armó una formación alternativa, para cuidar a los habituales titulares y evitar que el trajín genere problemas en el tramo inicial del año. Y aunque en el corazón del hincha la felicidad por la conquista de la Copa Libertadores 2018 pesa mucho más que estos cachetazos, el técnico y los jugadores esperan que la racha adversa no se prolongue, porque al campeonato le falta un largo trecho y el Millonario necesita recuperarse en todo sentido: anímicamente, futbolísticamente... y sobre todo en la tabla de posiciones, donde se lo ve en una zona gris que no le agrada.

Muy lejos de la punta

La distancia que separa al equipo de Marcelo Gallardo de la punta es muy grande (20 puntos), pero el certamen brinda motivaciones paralelas -la clasificación para alguna de las competencias internacionales del año próximo- y esos objetivos sólo se alimentan sumando. El Muñeco y sus jugadores lo saben muy bien.

Godoy Cruz por su parte acaba de poner en marcha (y no de la mejor manera) el ciclo comandado por Marcelo Gómez, reemplazante de Diego Dabove. La derrota sufrida de local frente a Lanús, el sábado pasado, fue un golpe del cual el Tomba tratará de reponerse rápidamente, ante un rival poderoso, que llega herido a Mendoza y que precisa encontrar ya mismo el remedio para sus males recientes.