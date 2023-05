Este nuevo contrato es para grandes aportantes y no para donaciones de socios e hinchas. Esta contribución que podrán realizar significará un préstamo que puede ser con o sin interés, por lo que la tasa es discrecional de cada prestamista y está sujeta a la aprobación del club. De todas formas, los préstamos serán privados y personales.

En el fideicomiso iniciado por Maratea, y del cual él mismo es fiduciario -se quedará con el 5% de lo recaudado-, cualquiera puede hacer un aporte y no obtendrá retribución ni beneficio alguno. Además, no está vinculado directamente con Independiente, más allá de que el destino de la colecta es para solventar las deudas del club, ya que uno de los puntales del influencer fue que el dinero no pase por el club para asegurar que llegue a destino.

El objetivo de estas dos colectas es saldar los pasivos de Independiente, valuados en un total aproximado de 20 millones de dólares. Con los 700 millones de pesos que Maratea lleva recaudados, estaría saldada casi la mitad de la deuda con América de México por Cecilio Domínguez, una de las moras más importantes que tiene la institución y que lo mantiene inhibido para incorporar futbolistas.

La dirigencia le pondrá fecha a la elección del nuevo presidente

En el transcurrir de la semana, los directivos de Independiente tendrán una reunión en la que buscarán ponerle una fecha oficial a la asamblea en la que se definirá quién es el nuevo presidente del club, luego de lo que fue la inesperada renuncia de Fabián Doman el último 11 de abril.

Más allá de que todavía no está confirmado, todo parece indicar que Néstor Grindetti será ratificado como presidente y tomará definitivamente las riendas del club, aunque el intendente de Lanús -cargo del cual se tomó licencia- debe resolver su futuro político, ya que tenía aspiraciones de candidatearse en la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.