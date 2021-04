Independiente se llevó los tres puntos ante Defensa y Justicia

El encuentro comenzó con un Defensa y Justicia muy decidido. En el primer minuto Walter Bou lo tuvo frente al arco pero no logró una buena definición que le permita abrir el marcador. El equipo visitante pudo recuperar más rápido la pelota y generar más jugadas de riesgo.

A media que fueron pasando los minutos, Independiente comenzó a intentar buscar los espacios para llegar más al área rival y a los 11´ tuvo la más clara; Lucas Rodríguez ejecutó un gran tiro libre pero el travesaño le dijo que no.



Si bien Defensa presionó bastante al equipo de Falcioni y aprovechó las jugadas de pelota detenida, no pudo marcar la diferencia y el partido comenzó a emparejarse.



En el final del primer tiempo ambos equipos fueron en busca del primer gol pero sin conseguir una buena definición, el empate sin goles no fue revertido



En los primero minutos del complemento, Silvio Romero estuvo cerca de anotar el primer tanto. Mediante una conducción y pase de Roa, el Chino no puedo enganchar bien y la pelota se fue cerca del palo.



El conjunto de Defensa no consiguió dominar como lo hizo en la gran parte del primer tiempo y se lo vio cansado tras volver de ganar la final de la Recopa Sudamericana y jugar más de 120 minutos en Brasil.



Independiente aprovechó el desgaste del rival y Silvio Romero a los 22´ del ST definió pero nuevamente el travesaño salvó a Defensa y Justicia. A pesar de las llegadas y los errores del equipo visitante, el conjunto de Avellaneda no pudo adueñarse del partido.



Aún así el local siguió insistiendo y a los 32´ Sergio Barreto, mediante un centro de tiro de esquina, puso el partido 1-0 con un gran gol de cabeza. Esta ventaja les dio confianza y se afianzaron más en el campo de juego.

Independiente logró terminar con la racha de cuatro presentaciones sin ganar y se llevó los tres puntos en la fecha 10 de la Copa de la Liga. El próximo encuentro dentro de la Copa será el sábado 24 de abril a las 21.00 ante Unión.



Por el lado de Defensa y Justicia, que viene de salir campeón de la Recopa Sudamericana, sigue fuera de los clasificados de la Zona B y en la próxima fecha se medirá ante Arsenal; el domingo 25 a las 13.30.

Además ambos equipos entre semana tendrán actividad en el plano internacional. El equipo de Avellaneda jugará el miércoles ante Guabirá por la Copa Sudamericana y Defensa lo hará contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores.