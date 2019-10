En el primero de sus tantos, a los '31, el delantero demostró su olfato y se anticipó al arquero rival en un centro que no tenía mucho peligro. Y, cuatro minutos después, el ex Independiente se encargó de dar vuelta el marcador cuando convirtió desde los doce pasos. Ya en el complemento, los italianos con Papu Gómez en cancha no pudo hacer nada frente a la dinámica de los ciudadanos y sobre todo Raheem Sterling quien marcó un triplete ('58, '64, '69).

ADEMÁS:

Dorados echó al arquero argentino que se burló de la violencia en Sinaloa

Conocé a Wilton Sampaio, el árbitro de la morbosa revancha entre Boca y River