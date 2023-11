La bomba sobre Carlos Tevez de un ex compañero suyo en Manchester United

Se trata de Rafael da Silva, quien militó siete años y medio en los Red Devils, entre enero de 2008 y julio de 2015. Al llegar desde Fluminense y con solo 17 años, coincidió con Tevez, que había arribado desde el West Ham y se transformó rápidamente en uno de los destacados de un equipo que tenía a figuras como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes, entre otros.

Pero su experiencia no fue tan buena. “No soy fan suyo, no como jugador. Nunca fui fan suyo porque a Tevez le gustaba criticar a los nuevos jugadores. No me avergüenza decir que no me gusta. Hizo mucho contra los jugadores jóvenes, trató mal a los jóvenes en el United”, reveló el actual defensor de Botafogo, en diálogo con el medio brasileño SportTV.

C_71_article_1370930_image_list_image_list_item_6_image.webp El cruce entre Tevez y Rafael en un derbi de Manchester.

En la misma línea, el lateral derecho de 33 años agregó: “Siempre fui muy respetuoso, pero realmente se metía con los jóvenes allí, así que nunca me agradó”.

Luego de romperla en Manchester United, Tevez fue una de las primeras estrellas en sumarse al proyecto del Manchester City, adquirido por un grupo inversor millonario -que con el tiempo fue comprando otros clubes-. Claro, rápidamente quedó en el ojo de la tormenta ya que se trataba de una transferencia directa al derbi de la ciudad, algo que los hinchas no le perdonaron pese a sus goles en el club.

En ese sentido, en un clásico entre Citizens y Devils, Rafael hizo su propia justicia y se tomó revancha de los supuestos malos tratos de Carlitos y le cometió una dura falta que derivó en una pelea dentro del campo. “Él dejó el United por el City. Se dio la pelea y yo le pegué. El árbitro pitó falta, yo hice eso para quitársela, me empujó y empezó”, reveló el brasileño.