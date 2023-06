La Bombonera colmada por la despedida de Riquelme

Después de ocho años de haber anunciado su retiro, en enero de 2015 (su último club resultó Argentinos Juniors), Román tendrá finalmente su esperada fiesta despedida en la Bombonera. El último partido oficial que jugó en esa cancha fue el 11 de mayo del 2014 en la victoria ante Lanús por 3 a 0 en la fecha 18 del torneo Final.

El festejo será televisado por la TV Pública, desde las 17, mientras que la recaudación de la fiesta de este domingo se calcula cercana a los tres millones de dólares. El monto se destinará para realizar un gimnasio para las categorías menores del predio ubicado en Ezeiza.

Las puertas se abrirán a las 12 para que la multitud entre con tranquilidad. A las 16 comenzará la fiesta con shows musicales y a las 18 será el partido principal entre el Boca del 2000 y la Selección del 2006 y 2008. El evento finalizará con las palabras de Román al público en forma de despedida.

"Será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota", expresó Riquelme, días atrás, al anunciar su partido despedida.

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1673037307945926656 El abrazo más esperado pic.twitter.com/Mziug7CB4u — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 25, 2023

Quiénes son los invitados en la despedida de Riquelme

Por el lado de la Selección estarán Sergio Romero, Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín, Lucho González, Leandro Paredes y Pablo Aimar. También asistirán Lionel Messi, Ángel Di María, el Burrito Ortega, Javier Mascherano, Fabricio Coloccini, Esteban Cambiasso, Kily González, Gabriel Milito. Los entrenadores serán José Pekerman y Hugo Tocalli.

En tanto, Oscar Córdoba, Roberto Abbondazieri, Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma, Matías Donnet, Mauricio Serna, Éver Banega, Marcelo Delgado y Antonio Barijho serán algunos de los ex jugadores de Boca que participarán de la despedida de Riquelme, con Carlos Bianchi y Coco Basile como entrenadores.

Boca-Riquelme.jpg "Será un gran día, espero no errarle a la pelota", afirmó Riquelme, días atrás, en la presentación de su despedida.

A ellos se sumarán Carlos Navarro Montoya, Daniel Díaz, Cristian Muñoz, Raúl Cascini, Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Leandro Gracián, Tito Pompei, Gustavo Barros Schelotto, el Burrito Rivero y Rodrigo Palacio.

Esos serán los nombres que rodearán a Riquelme, dueño de 11 títulos con la camiseta de Boca, entre los que se destacan tres Copa Libertadores y una Intercontinental contra el Real Madrid.