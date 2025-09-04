La Selección Argentina recibe a Venezuela en la noche especial de Messi

Leo disputaría su último partido oficial con la Albiceleste en el país contra la Vinotinto por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
La Selección Argentina recibe este jueves desde las 20,30 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el último partido de Lionel Messi con la albiceleste en el país.
Telefe y TyC Sports serán las pantallas principales para vivir el último encuentro que se disputará en el estadio de River Plate, y con entradas agotadas.
El canal de las pelotas preparó una cobertura especial que se podrá seguir por televisión tradicional, a través de su sitio web y por su aplicación móvil.
La transmisión de Telefe contará con un reconocido equipo de periodistas deportivos para llevar todas las emociones de una noche que promete ser histórica en el Estadio Monumental.
La cobertura comenzará a las 20, antes del inicio del encuentro con toda la previa desde el estadio.
La transmisión estará a cargo de un equipo de primer nivel, que también cubrirá el partido del martes 9 de septiembre contra Ecuador, con los relatos de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y Sofi Martínez en el campo de juego.
Para quienes no tengan acceso a un televisor, el partido podrá verse en vivo a través de las plataformas digitales del canal:
• Sitio Web: La transmisión en directo estará disponible en el portal Mitelefe.com.
• Aplicación Móvil: El encuentro también se podrá seguir desde celulares y tablets a través de la aplicación oficial Mi Telefe.
• La aplicación "Mi Telefe" es gratuita y está disponible en las tiendas oficiales de los sistemas operativos móviles.
• Abrir la tienda de aplicaciones del celular (Google Play Store en dispositivos Android o App Store en iPhone).
• En la barra de búsqueda, escribir "Mi Telefe" y presionar buscar.
• Seleccionar la aplicación oficial de Telefe y presionar el botón "Instalar" o "Descargar".
• Una vez instalada, abrir la app y acceder a la sección de transmisión "En Vivo" a la hora del partido.
