La Selección Argentina recibe a Venezuela en la noche especial de Messi

Telefe y TyC Sports serán las pantallas principales para vivir el último encuentro que se disputará en el estadio de River Plate, y con entradas agotadas.

Embed Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió.



pic.twitter.com/RVOkNIC7Po — (@JuannDis) September 4, 2025

El canal de las pelotas preparó una cobertura especial que se podrá seguir por televisión tradicional, a través de su sitio web y por su aplicación móvil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1963626997533274262&partner=&hide_thread=false Se viene una noche histórica Messi juega su último partido de Eliminatorias en suelo argentino



HOY a las 20.00hs vivimos Argentina Venezuela



Mirá las #Eliminatorias con los comentarios de @JPVarsky y los relatos de @giraltpablo en https://t.co/VAywuDP5b4 … pic.twitter.com/ZH0j2kj9Zp — telefe (@telefe) September 4, 2025

La transmisión de Telefe contará con un reconocido equipo de periodistas deportivos para llevar todas las emociones de una noche que promete ser histórica en el Estadio Monumental.

La cobertura comenzará a las 20, antes del inicio del encuentro con toda la previa desde el estadio.

La transmisión estará a cargo de un equipo de primer nivel, que también cubrirá el partido del martes 9 de septiembre contra Ecuador, con los relatos de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y Sofi Martínez en el campo de juego.

Cómo ver el partido por Internet

Para quienes no tengan acceso a un televisor, el partido podrá verse en vivo a través de las plataformas digitales del canal:

• Sitio Web: La transmisión en directo estará disponible en el portal Mitelefe.com.

• Aplicación Móvil: El encuentro también se podrá seguir desde celulares y tablets a través de la aplicación oficial Mi Telefe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1963650561644900455&partner=&hide_thread=false ARGENTINA VENEZUELA | Una noche mágica para disfrutar juntos a la mejor Selección del mundo



A las 19:30hs con @reichmartin y @toritavillar por https://t.co/VAywuDP5b4 #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/SHThp2lc91 — telefe (@telefe) September 4, 2025

Cómo descargar la app MiTelefe

• La aplicación "Mi Telefe" es gratuita y está disponible en las tiendas oficiales de los sistemas operativos móviles.

• Abrir la tienda de aplicaciones del celular (Google Play Store en dispositivos Android o App Store en iPhone).

• En la barra de búsqueda, escribir "Mi Telefe" y presionar buscar.

• Seleccionar la aplicación oficial de Telefe y presionar el botón "Instalar" o "Descargar".

• Una vez instalada, abrir la app y acceder a la sección de transmisión "En Vivo" a la hora del partido.