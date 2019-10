ADEMÁS

"Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio; por algo es", comentó Messi en una entrevista exclusiva con TyC Sports.

Y cerró: "Cuando empecé no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar.