Lionel Messi no juega otra vez con el Inter Miami

Messi se lesionó el pasado 20 de septiembre en un partido contra el Toronto FC y desde entonces no ha jugado contra el Orlando City, el New York City y el Fire en la MLS, ni contra el Houston Dynamo en la final de la Copa US Open.

Martino remplazó al argentino con su compatriota Facundo Farías en un tridente completado por el finlandés Robbie Taylor y el venezolano Josef Martínez.

El Inter Miami se juega ante el Fire un choque directo en su pelea por una plaza en los 'playoffs' del Este de la MLS.

El club de Florida suma 33 puntos, cuatro menos que el Fire, que está empatado con el Montreal y el DC United los últimos puestos que dan acceso a la postemporada.

Tras este partido, el Inter Miami recibirá al Cincinnati, antes de una doble cita con el Charlotte.