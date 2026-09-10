Mac Allister y Julián Álvarez, protagonistas de un curioso cruce en pleno Liverpool-Atlético de Madrid

El desahogo de Mac Allister después de su golazo

Además de la particular escena, el mediocampista fue protagonista con un golazo en la remontada del equipo inglés, que se quedó con los tres puntos gracias al triunfo por 2-1 en Anfield. Después del encuentro, explicó que sus declaraciones del día anterior también fueron importantes para afrontar el partido.

“Lo que dije ayer siempre me sale de adentro, ser sincero. A mí me ayudó a liberarme un poco. No creo que sea un gol especial. Soy la misma persona. Que haya tenido un buen partido no iba a cambiar lo que sentía. Siempre voy a dar lo mejor por este club, soy consciente de que es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy contento y trato de disfrutar”, explicó Alexis después del triunfo. El argentino había expresado su tristeza en conferencia de prensa por la decisión del club de no ofrecerle, hasta ahora, la posibilidad de renovar su contrato.

¡¡¡PEGALE COMO QUIERAS, ALEXIS!!! ¡¡GOLAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 2-1 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID!!



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Sobre su conquista, agregó: “Contento por el gol, fue un lindo gol. Cuando llego a esos espacios me gusta patear al arco. Me la quería sacar Szobo, pero le grité. Es un gol importante para la confianza y para seguir”, contó entre risas.

Por último, también analizó el proceso que atraviesa Liverpool con Iraola como nuevo entrenador y reconoció que el plantel todavía debe adaptarse a algunas modificaciones tácticas.

“Salimos pensando en una forma de presionar, pero tuvimos que cambiarla. La terminamos de cambiar cuando nos hacen el 1-0. Son las cosas que suceden cuando un técnico nuevo. En líneas generales, fue un buen partido. Nos hacemos fuertes con los hinchas y queremos seguir mejorando”, analizó como uno de los referentes del conjunto inglés.