Mac Allister y Julián Álvarez, protagonistas de un curioso cruce en pleno Liverpool-Atlético de Madrid

En el duelo por la primera fecha de Liga de la Champions League, Alexis recibió una indicación en pleno partido en un machete y su compañero de la Selección Argentina intentó espiar el contenido.
La Champions League, fiel a su magnitud, regaló partidazos en su estreno. Pero no fueron solo los goles y los cruces dignos de final los que protagonizaron la jornada, sino también lo fue un detalle que le dio a dos argentinos una divertida anécdota: en pleno duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid, Alexis Mac Allister recibió un papel con un breve texto escrito a mano que vino de parte del cuerpo técnico, pero no pudo estar tranquilo porque Julián Álvarez, avivado, fue a espiar el contenido.
Y claro, a veces hay indicaciones que por la lejanía no llegan a escucharse y parece ser que el pedido de Andoni Iraola era muy específico. "Me sorprendió un poco que llegó el machete ahí... No sé. Me lo puse en el pantalón, después se me cayó y me parece que lo agarró alguien, ja", relató el volante de la Selección Argentina.
El detalle no pasó inadvertido para Julián Álvarez, quien quiso saber qué decía la indicación. El delantero del Atlético de Madrid intentó mirar el papel, pero su compañero se encargó de ocultarlo rápidamente.
"Juli lo quiso mirar, lo escondí un poquito, ja", contó en diálogo con ESPN. Y, entre risas, cerró la anécdota: "Tampoco hay mucha ciencia. Está todo inventado en el fútbol".
Además de la particular escena, el mediocampista fue protagonista con un golazo en la remontada del equipo inglés, que se quedó con los tres puntos gracias al triunfo por 2-1 en Anfield. Después del encuentro, explicó que sus declaraciones del día anterior también fueron importantes para afrontar el partido.
“Lo que dije ayer siempre me sale de adentro, ser sincero. A mí me ayudó a liberarme un poco. No creo que sea un gol especial. Soy la misma persona. Que haya tenido un buen partido no iba a cambiar lo que sentía. Siempre voy a dar lo mejor por este club, soy consciente de que es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy contento y trato de disfrutar”, explicó Alexis después del triunfo. El argentino había expresado su tristeza en conferencia de prensa por la decisión del club de no ofrecerle, hasta ahora, la posibilidad de renovar su contrato.
Sobre su conquista, agregó: “Contento por el gol, fue un lindo gol. Cuando llego a esos espacios me gusta patear al arco. Me la quería sacar Szobo, pero le grité. Es un gol importante para la confianza y para seguir”, contó entre risas.
Por último, también analizó el proceso que atraviesa Liverpool con Iraola como nuevo entrenador y reconoció que el plantel todavía debe adaptarse a algunas modificaciones tácticas.
“Salimos pensando en una forma de presionar, pero tuvimos que cambiarla. La terminamos de cambiar cuando nos hacen el 1-0. Son las cosas que suceden cuando un técnico nuevo. En líneas generales, fue un buen partido. Nos hacemos fuertes con los hinchas y queremos seguir mejorando”, analizó como uno de los referentes del conjunto inglés.
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