Marruecos quiere dar otra sorpresa ante Portugal

El encuentro se jugará en el Estadio Al Thumama, desde las 12, con transmisión de TyC Sports y con arbitraje del argentino Facundo Tello.

Marruecos viene siendo una de las grandes sorpresas mundialistas, con sus figuras en el arco como Bono -atajó tres penales ante España-, Achraf Hakimi en la defensa y Youssef En-Nesyri en el ataque.

El camino marroquí hasta ahora se enfrentó a Croacia (0-0), Bélgica (2-0) y Canadá (2-1) en la primera ronda y luego dejó en el camino a España, una de las favoritas, por penales tras igualar en cero.

Marruecos buscará ser el primer equipo africano en clasificarse a la semifinal de un Mundial tras las frustraciones de Camerún en Italia 1990, Senegal en Corea-Japón 2002 y Ghana en Sudáfrica 2010.

A lo largo de este Mundial, Portugal le ganó a Ghana (3-2) y Uruguay (2-0) en fase de grupos y en esa misma instancia cayó con Corea del Sur (2-1).

Portugal es una de las selecciones que mejor fútbol desplegó a lo largo de la competición y en el último enfrentamiento contra Suiza (6-1) tuvo a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes por una decisión táctica y su reemplazante Goncalo Ramos marcó tres goles.

De hecho, el entrenador, Fernando Santos contó en conferencia de prensa que tuvo una charla con el astro para contarle que no iba a jugar desde el comienzo.

"Otros entrenadores lo hacen diferente, yo hago el mío, siempre he hecho esto. Esa conversación tuvo que suceda. Fue justicia elemental nada de mi parte. No lo hago con todos, no diré que lo hago, porque no lo hago, pero el capitán del equipo, alguien que ya lo ha dado todo por el portugués. El fútbol, por su profesionalismo, por lo que representa, tenía que tener esta conversación con él", detalló.

"Me reuní con él, le di a conocerlo, no a escribir en la pizarra. Le expliqué: 'No cuento contigo para el inicio, cuento contigo para el juego, creo. vas a ser muy importante. Pensé que el partido iba a ser muy complicado, que su entrada podía ser importante. Cristiano no estaba muy contento", obviamente, explicó.

Santos también comentó que la conversación fue normal y sin complicaciones aunque el delantero portugués no lo aceptó fácilmente.

"Nunca amenazó con irse de la concentración. Creo que es hora de parar con algunas cosas. Está un poco de moda señalar esas cositas. Salió para el calentamiento, saltó sobre todos los goles, corrió a celebrar. En el segundo tiempo, él y João Mário aplaudieron", puntualizó.

"Dejen a Ronaldo en paz, no se lo merece, por todo lo que ha hecho por el fútbol portugués, no creo que se lo merezca", pidió en la conferencia de prensa.

Además, en este partido se contrastarán dos formas diferentes de concebir el juego, ya que Portugal se fundamenta en el poderío ofensivo, con 12 goles, y Marruecos en el cerramiento defensivo, con tres vallas en cero en el Mundial (sólo Canadá le marcó) y mantiene un invicto de dos triunfos y dos empates.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos combinados en un Mundial tras verse las caras en la fase de grupos de 1986, con éxito marroquí por 1-3, y en Rusia 2018 con festejo de los lusos con un tanto de Cristiano Ronaldo.

A lo largo de la historia se dieron 11 partidos anteriores en fase eliminatoria en Copa del Mundo entre equipos africanos y europeos, con nueve de ellos ganados por europeos. La victoria de Senegal por 2-1 en la prórroga sobre Suecia en 2002 (octavos de final) y la victoria de Marruecos sobre España en la tanda de penaltis en la anterior ronda son las únicas excepciones.