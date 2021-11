Periodista crítico de Messi quedó expuestos en la ceremonia

Messi recibió su séptimo Balón de Oro y las redes explotaron a raíz de dichos en contra del 10. Azzarro se pudo ver en el video apuntando eufóricamente contra Leo en el año 2018: "¡Que Messi se vaya de la Selección! Nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección Argentina".

azzaro.mp4 Messi, blanco de las críticas.





Tras ser viral por sus dichos en medio de la ceremonia, el periodista utilizó sus redes sociales para hacer referencia al tema y expresó: "Me estás contando que salí en los premios del Balón de Oro criticando a Messi. Subiré una pequeña devolución explicándoles a Lewandowski y Mbappé lo que sucedió en ese mundial de Rusia".

"No tengo mucho para decir. Es lo que pensaba en ese momento, pero no es lo que pienso ahora", sostuvo el periodista, cuyas apariciòn en la ceremonia de entrega del Balón de Oro fue destacada en la edición de este jueves de "Polémica en el bar", donde es uno de los participantes.

"Soy pasional. Digo lo que pienso y no lo voy a cambiar. No me calienta que me conozcan en el mundo, o que no me conozcas. Siempre fui de la misma forma, y no me voy a arrepentir por decir lo que pienso", concluyó.