Fútbol |

Racing y Estudiantes no se sacan diferencias en Santiago del Estero

La Academia y el Pincha empatan sin goles en el Madre de Ciudades en la final del Torneo Clausura. Se define el nuevo campeón del fútbol argentino.

Racing y Estudiantes se enfrentan este sábado en la gran final del Torneo Clausura, un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino. Además, el ganador del duelo clasificará al Trofeo de Campeones, la Copa Libertadores 2026 y otras competencias nacionales. El partido se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR está Héctor Paletta.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. En los cuartos de final sacó a Tigre y necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en “La Bombonera”.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Embed
Embed

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentros de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing tras los conseguidos en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, por su parte, sería campeón de Liga por séptima ocasión en su historia, luego de las conquistas de 1913, 1967, 1982,1983, 2006 y 2010. Vale aclarar que si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con el mismo formato que este Torneo Clausura (fase regular y playoffs), la AFA cuenta dicho título como Copa.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0 al club de Avellaneda.

ADEMÁS: Gustavo Costas recupera dos jugadores importantes para la final con Estudiantes

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados