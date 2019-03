En el mismo escenario que el miércoles pasado: el estadio Santiago Bernabéu de esta capital.

Para el Real Madrid es la oportunidad de tomarse un desquite, ganarle hoy al Barcelona de Lionel Messi y complicarle un poco su marcha como líder de la Liga española, que inició el desarrollo de su fecha 26.

“Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos y el calendario ha querido que sea contra el mismo rival, es el gran clásico del fútbol español y lo enfrentaremos con las mismas ganas y el mismo espíritu que el anterior”, aseguró Santiago Solari, el entrenador argentino del Real Madrid.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, consideró hoy que aunque ganen el Clásico liguero del sábado contra el Real Madrid, “la Liga estará por decidir” pese a la amplia ventaja que el Barça tiene ya en cabeza del campeonato español.

Por su parte su colega del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtió que aunque “el Madrid es un rival directo para nosotros”, una victoria en el Bernabeu no decidirá la liga. “Sería un espaldarazo para nosotros, pero no olvidemos que hay otros equipos y que la Liga está por decidir ahora y estará por decidir independientemente del resultado de este partido”.

Barcelona es líder con 7 puntos de ventaja sobe Atlético Madrid, el escolta, y nueve sobre el Real Madrid que está tercero.

Hoy tambien juegan Espanyol vs Valladolid, Villarreal vs Alavés, Huesca vs Sevilla.

