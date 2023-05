River Plate: Enzo Pérez no jugó con Vélez por lesión y es duda ante Defensa

El capitán del Millonario fue desafectado en la antesala del juego por una sinovitis en su rodilla izquierda, mismo problema que padecen de forma crónica Emanuel Mammana y Matías Suárez. Por eso, ante el Fortín llevó la cinta de capitán Franco Armani, y Micho lo reemplazó con Pablo Solari y un doble cinco conformado por Rodrigo Aliendro y Nicolás De la Cruz.

Este martes, el plantel tuvo día libre y se reencontrarán en River Camp, el predio que el club posee en Ezeiza, el miércoles por la mañana para perfilar el choque del próximo sábado por la tarde frente a Defensa y Justicia. La presencia o no de Enzo Pérez dependerá de la evolución del volante de 37 años con el correr de la semana.

La idea de Demichelis de cara a ese encuentro es rotar pensando en el compromiso más importante en lo que queda del semestre: el miércoles 7 de junio ante Fluminense, por la Copa Libertadores, donde si River no gana podría quedar eliminado. De todos modos, contra Flu el mendocino no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que si está bien físicamente será titular con Defensa.

Por otro lado, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Enzo Díaz continuarán con la recuperación de sus respectivas lesiones, aunque difícilmente puedan estar presentes frente al equipo de Julio Vaccari: el central sigue con molestias por la sinovitis, mientras que el chileno padece una artralgia en el tobillo, y el ex Talleres tiene un esguince en su rodilla derecha.

Chilavert y el arquero de Vélez defendieron a Franco Armani tras el error

"Es injusto cómo le critican a Armani. La pelota perdió dirección antes de que le llegue a él y por eso fue gol. Es fácil hablar desde afuera. No fue un error. La pelota tiene una válvula inteligente que mucha gente del fútbol no sabe que le hace perder dirección. Saludos", escribió José Luis Chilavert, ídolo y ex arquero de Vélez, quien estuvo presente en el Amalfitani durante el encuentro.

Al mismo tiempo, 'Chila' Gómez, actual arquero del Fortín y gran figura del empate velezano con River, también bancó al campeón del mundo: "Ortega saca un lindo remate. Me tocó ver el gol en un resumen que subieron que lo enfoca la cámara desde atrás y la pelota viaja muy fuerte además que se mueve a lo último, es muy difícil de reaccionar. No veo responsabilidad porque Pancho saca un tiro terrible y se mueve, cuando pasa eso aunque sea un cachito a nosotros se nos complica y es muy difícil saber para dónde va a salir la pelota".